Малышева связала появление прыщей с ношением масок

https://static.news.ru/photo/cd5a2dba-aeff-11ea-b08f-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ношение медицинской маски грозит появлением прыщей, если регулярно не умывать лицо и не менять маску ежечасно, заявила телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева.

По словам телеврача, для проблемы предложили термин «маскне».

Когда вы надеваете маску, первое и самое главное, что вы делаете, это выдыхаете туда воздух, слюни, сопли — всё, что у вас есть. Это всегда жидкость, микроорганизмы и белок. Таким образом, для любых микробов есть и питание, и влага, — заявила Малышева на YouTube.

Врач рекомендовала регулярно менять маски, чтобы не превращать средства индивидуальной защиты в рассадники инфекции как для лица носителя, так и для окружающих. Умываться лицо нужно не реже двух раз в день, добавила она.

Малышева подчеркнула, что считает ношение масок обязательным в тех местах, «где невозможно соблюдать социальную дистанцию».

Как писал NEWS.ru, в начале июня Малышева заявила, что полгода пандемии доказали невозможность заражения коронавирусом через поверхности — инфекция, отметила она, передаётся при тесном контакте между людьми.

С начала июня в Москве и других городах России ослабляют карантинные меры. В столице отменены цифровые пропуска, но маски и перчатки обязательны в транспорте и общественных местах.