Малышева сообщила, для кого из молодых людей особенно опасен COVID-19

https://static.news.ru/photo/ebce1ae4-8174-11ea-ae10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В отдельную группу риска входят заразившиеся коронавирусной инфекцией молодые люди с хроническими заболеваниями. Об этом на своей официальной странице в социальной сети рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

Доктор напомнила, что тяжелее всего болезнь переносят пациенты старше 70 лет. Однако указанная возрастная категория является не единственной особой группой риска, ведь некоторых молодых людей тоже иногда приходится подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Мы получаем отдельно группу достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующей патологией: пациенты с сахарным диабетом, с сердечной недостаточностью, с ожирением, очень много таких пациентов, — сообщила Малышева в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный теледоктор страны Елена Малышева вызвала шквал критики со стороны общественности своим высказыванием о новой коронавирусной инфекции. После этого ведущей программы «Жить здорово!» пришлось объясняться с аудиторией.