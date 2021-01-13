Малышева рассказала об ошибках людей при обморожении

https://static.news.ru/photo/9f9f1e98-5612-11eb-96ed-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала ошибки, которые люди чаще всего совершают при обморожении. По её словам, не стоит растираться снегом, поскольку так лишь больше травмируется поврежденная часть тела.

Также после обморожения не следует сразу опускать конечности в горячую воду. Температура воды сначала должна соответствовать температуре тела, отметила Малышева в передаче «Жить здорово!», выпуск которой размещён на её YouTube-канале.

По мнению телеведущей, противопоказано растираться спиртом или употреблять алкоголь. Первое не приводит к расширению сосудов, а второе притупляет боль.

Как пояснила Малышева, при первой стадии обморожения кожа бледнеет. Вторая стадия наступает, когда температура на поверхности кожи опускается до плюс пяти градусов. Она характеризуется появлением волдырей. При третьей стадии разрушения затрагивают более глубокие слои кожи и тела, что приводит к потере чувствительности и разрушению нервных рецепторов. При четвертой стадии появляется гангрена.

Малышева считает, что обращаться к врачу следует, как только начинает пропадать чувствительность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора рассказали о мерах профилактики обморожения и основных средствах защиты от холода. По их мнению, лучше всего согревают несколько слоёв свободной одежды, надетые один на другой. Могут привести к ожогу не самые лучшие способы согревания, например с помощью электрических грелок, нагревательных и предназначенных для отопления приборов или открытого огня.