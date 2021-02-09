Малышева рассказала об опасности потери обоняния, не связанной с COVID-19

https://static.news.ru/photo/adaf81e2-6ad7-11eb-a3e1-96000091f725_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о причинах, по которым человек может терять обоняние. Оказалось, что это необязательно связано с инфицированием коронавирусом — в некоторых случаях всё дело в нарушении работы мозга.

В передаче «Жить здорово!» врач-невролог Владимир Парфёнов объяснил , что потеря обоняния характерна для болезни Паркинсона, при которой погибают отвечающие за ощущение запаха нейроны. Кроме того, этот недуг может отразиться на работе кишечника, а также сопровождаться запорами и бессонницей.

Нейрохирург Алексей Шкарубо добавил, что потеря обоняния также может быть связана и с опухолями мозга. Это обычно сопровождается нарушением носового дыхания и ухудшением зрения. При проявлении данных симптомов медики советуют пройти КТ и МРТ.

Ранее доктор медицинских наук Ирина Добрецова посоветовала необычный способ вернуть запахи и вкусы после COVID-19. Она предложила попробовать восстановить свои вкусовые ощущения с помощью хвойного стоматологического ополаскивателя.

Между тем врач и телеведущая Елена Малышева предупредила, что последствия потери обоняния, например вследствие коронавируса, могут быть трагическими. Поэтому нос нужно «тренировать». Она напомнила об инциденте, произошедшем с гимнасткой, олимпийской чемпионкой Дарьей Шкурихиной, которая из-за отсутствия обоняния после болезни не почувствовала запах дыма, когда в её квартире начался пожар.

Малышева дала несколько советов, которые помогут избежать влияния аносмии на жизнь и здоровье. Во-первых, дома стоит установить датчики дыма. Во-вторых, чтобы случайно не заполучить пищевое отравление, следует проверять срок годности продуктов. Чтоб вернуть обоняние, нужно промывать нос два раза в сутки, использовать назначенные врачом гормональные спреи и проводить тренировку для носа: вдыхать запахи роз, гвоздики, лимона и эвкалипта, писал NEWS.ru.