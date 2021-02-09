Малышева рассказала об опасности потери обоняния, не связанной с COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о причинах, по которым человек может терять обоняние. Оказалось, что это необязательно связано с инфицированием коронавирусом — в некоторых случаях всё дело в нарушении работы мозга.
В передаче «Жить здорово!» врач-невролог Владимир Парфёнов
Нейрохирург Алексей Шкарубо добавил, что потеря обоняния также может быть связана и с опухолями мозга. Это обычно сопровождается нарушением носового дыхания и ухудшением зрения. При проявлении данных симптомов медики советуют пройти КТ и МРТ.
Ранее доктор медицинских наук Ирина Добрецова посоветовала необычный способ вернуть запахи и вкусы после COVID-19. Она предложила попробовать восстановить свои вкусовые ощущения с помощью хвойного стоматологического ополаскивателя.
Между тем врач и телеведущая Елена Малышева предупредила, что последствия потери обоняния, например вследствие коронавируса, могут быть трагическими. Поэтому нос нужно «тренировать». Она напомнила об инциденте, произошедшем с гимнасткой, олимпийской чемпионкой Дарьей Шкурихиной, которая из-за отсутствия обоняния после болезни не почувствовала запах дыма, когда в её квартире начался пожар.
Малышева дала несколько советов, которые помогут избежать влияния аносмии на жизнь и здоровье. Во-первых, дома стоит установить датчики дыма. Во-вторых, чтобы случайно не заполучить пищевое отравление, следует проверять срок годности продуктов. Чтоб вернуть обоняние, нужно промывать нос два раза в сутки, использовать назначенные врачом гормональные спреи и проводить тренировку для носа: вдыхать запахи роз, гвоздики, лимона и эвкалипта, писал NEWS.ru.