https://static.news.ru/photo/df33d03a-5ed8-11ea-844e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева напомнила, что пластиковая посуда может оказаться смертельно опасной. По её словам, материал, из которого сделана утварь, может содержать токсины.

В пример она привела термокружки, которые производит компания IKEA. Их отозвали из продажи из-за содержания вредных веществ в пластике.

Сегодня в нашем цикле «Малышева объясняет» подробный рассказ о маркировке на пластиковой посуды. Где она нанесена и что обозначает? В каких случаях пластиковая посуда может быть смертельно опасной? — цитирует телеканал «360» слова врача.

По её словам, производители широко используют дибутилфталат. Эта бесцветная маслянистая жидкость, которая применяется в качестве пластификатора поливинилхлорида, каучуков и других полимеров. Вещество повышает их эластичность и упругость. Однако этот материал в большом количестве опасен для человека.

Как писал NEWS.ru ранее, компания IKEA начала процедуру отзыва детских нагрудников, проданных в Китае. По данным организации, они могут быть опасны. Продукция, произведённая с 1 января по 13 сентября, подлежит возврату в магазины. Причиной стали отрывающиеся застёжки, которые может проглотить ребёнок. Такие случаи уже были зафиксированы в других странах, но в них не было пострадавших.