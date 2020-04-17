«Какой к чёрту бодипозитив»: Малышева об опасности ожирения при пандемии

https://static.news.ru/photo/9b4e1f54-809f-11ea-b749-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышва Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Теледоктор Елена Малышева заявила, что страдающие ожирением люди подвергаются серьёзной опасности во время пандемии коронавируса.

По её словам, людям «с диким ожирением» угрожают как минимум четыре опасности. Первая из них — это рестриктивная болезнь лёгких, когда человек не может сделать вдох полной грудью. Это происходит из-за того, что жир давит на лёгкие. Также человек с избыточным весом может умереть во сне из-за остановки дыхания.

Все люди с избыточной массой тела страдают гипертонией, у большинства из них диагностирован сахарный диабет, отметила теледоктор.

Какой тут к чёрту бодипозитив, ребята? — заявила Елена Малышева во время прямого эфира в Instagram.

NEWS.ru писал, что Елена Малышева назвала прививку БЦЖ источником иммунитета к коронавирусу. По её словам, на это указывает статистика смертности от COVID-19 в тех странах, где БЦЖ применяется и где нет.