Малышева рассказала об опасной ошибке россиян во время пандемии

https://static.news.ru/photo/e416a394-6ceb-11eb-828f-96000091f725_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Теледоктор Елена Малышева заявила, что большинство россиян не знает, есть ли у них диабет, наличие которого считается опасным при пандемии коронавируса.

По её словам, диабет и ожирение серьёзно повышают вероятность смерти и тяжёлого течения болезни.

Вы сидите дома и говорите: «Я вакцинироваться не буду, зачем мне это нужно, вакцина неизвестная». И вот вместо этого пойдите и купите глюкометр, измерьте свой сахар в крови. <...> Надо знать, что если у вас высокий сахар, то надо принимать препараты для его снижения, тогда вы будете жить, — отметила врач в эфире Первого канала.

Малышева рекомендовала для борьбы с диабетом и, соответственно, коронавирусом принимать препарат «Метформин». Но только если его больному выписал врач.

Оказалось, что «Метформин» борется с коронавирусом. Если диабет компенсирован, снижается смертность и легко течёт болезнь, — пояснила теледоктор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в группе риска из-за коронавируса находятся люди в возрасте, а также те, у кого имеются хронические заболевания. При этом пристальное внимание должны уделить своему здоровью мужчины старше 50 лет, предупредила Елена Малышева. Она перечислила заболевания, при которых представителям сильного пола не следует затягивать с вакцинацией. Причём поспособствовать этому могут члены семьи, дала понять врач.