Малышева рассказала об опасной болезни с высокой температурой

https://static.news.ru/photo/9812f902-763d-11ea-9606-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Высокая температура может быть признаком тяжёлого заболевания крови. Об этом в разговоре с журналистами рассказала доктор и телеведущая Елена Малышева.

По словам эксперта, повышенная температура, которую долгое время не получается сбить, может указывать на то, что человек болен лейкозом. При указанном симптоме стоит немедленно обратиться к врачу и проверить состояние крови.

Нормальной, подчеркнула Малышева, считается температура от 36 до 37 градусов. Если данные показатели повышаются и не спадают, это значит, что в крови распадаются лейкоциты, что, в свою очередь, даёт инфекции проникнуть в организм, рассказала доктор в эфире программы «Жить здорово!».

Как ранее писал NEWS.ru, чтобы повысить сопротивляемость организма коронавирусу, надо есть богатую цинком и селеном пищу, рассказала Малышева.