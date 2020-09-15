Малышева рассказала о вероятной связи средств с алоэ и рака кожи

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Исследование алоэ на мышах показало, что у грызунов, на которых наносили сок этого растения, увеличилась вероятность развития плоскоклеточного рака, утверждает врач и телеведущая Елена Малышева.

Кроме того, ведущая отметила, что никаких убедительных доказательств целебных свойств алоэ на данный момент не существует. Мякоть растения состоит на 98% из воды и на 2% из полисахаридов.

Увеличение риска развития плоскоклеточного рака врачи, по словам Малышевой, связывают с фотосенсибилизацией кожи после попадания на неё сока алоэ. Эксперименты на людях не проводились по этическим соображениям, но Американская ассоциация исследований в области онкологии (AACR) стала считать свежее алоэ потенциально опасным и канцерогенным, уточнила медик в эфире своей передачи на Первом канале «Жить здорово!».

Если вы любите кремы с алоэ вера, если вы смазываете им руки, лицо и так далее, то как минимум вы должны знать что, может быть, когда на эту поверхность светит солнце, повышается риск рака, — резюмировала Малышева.

Как писал NEWS.ru ранее, медики перечислили продукты, употребление которых может повлечь за собой развитие злокачественных опухолей. Первое место занимают обработанные мясные изделия, к которым относятся колбасы, сосиски и копчёное мясо.