Малышева рассказала о «великой неизученной» пользе коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что люди, переболевшие коронавирусом, начинают испытывать отвращение к спиртному.
Те, кто перенёс COVID-19, испытывают отвращение к алкоголю, — отметила эксперт в эфире программы «Жить здорово!»
В качестве примера Малышева привела ведущую Арину Шарапову, которая переболела коронавирусом. По словам врача, она вместе с коллегой сходила в кафе. Там журналистка призналась, что после коронавируса не может даже видеть алкоголь.
Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная, — подытожила теледоктор.
Ранее Елена Малышева рассказала о трёх «суперпродуктах», которые помогают избежать осложнений при заражении коронавирусом. По словам доктора медицинских наук, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, селена и цинка. Среди продуктов, особенно богатых этими микроэлементами, Малышева выделила три. Об этом она сообщила в Instagram. Печень трески доктор назвала лучшим источником витамина D. К полезным свойствам бразильского ореха ведущая приписала усиление естественных «убийц» вирусов — макрофагов, а также снижение риска образования в сосудах тромбов. А содержащийся в сырых устрицах цинк способен блокировать размножение коронавируса в клетках человека, писал NEWS.ru.