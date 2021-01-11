Малышева рассказала о «великой неизученной» пользе коронавируса

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Для борьбы с жиром на животе важно отказаться от алкоголя и курения. Кроме того, следует заниматься регулярными аэробными нагрузками, посоветовал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, попытки качать пресс в этом случае бесполезны, потому что мышцы так и останутся «под слоем жира». Он подчеркнул, что жировые отложения является фактором смертельного метаболического синдрома, который...