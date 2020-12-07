Малышева рассказала о побочных эффектах самоизоляции

https://static.news.ru/photo/d64f95f0-38a6-11eb-b301-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоизоляция из-за коронавируса привела к смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, проблемам с психикой и может привести к росту инфекционых болезней. Об этом заявила ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале и доктор медицинских наук Елена Малышева.

Малышева сообщила, что из-за коронавируса в 2020 году 94 миллиона детей не смогли пройти стандартную вакцинацию. По её мнению, это может привести к тому, что в мире начнутся вспышки инфекций, о которых человечество уже забыло.

Кроме того, выяснилось, что в странах с режимом самоизоляции начали массово умирать сердечники. На один миллион умерших от коронавируса приходится 17 миллионов умерших от инфарктов и инсультов. Малышева посоветовала принимать лекарства и больше двигаться тем, кто страдает от таких болезней.

Риск погибнуть от болезней сердца у вас в разы выше, чем риск погибнуть или вообще даже встретиться с коронавирусом, — заявила Малышева.

Третьей проблемой Малышева назвала то, что у некоторых во время самоизоляции начинает страдать психика. Таким людям необходимо обращаться к специалистам.

Ранее Елена Малышева поведала о трёх «суперпродуктах», которые помогают избежать осложнений при заражении коронавирусом. По словам доктора медицинских наук, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, селена и цинка. Среди продуктов, особенно богатых этими микроэлементами, Малышева выделила три.

Также врач рассказала о способностях чёрного перца противостоять коронавирусной инфекции. По её словам, перец содержит в своём составе пиперин, который способен блокировать действие частиц COVID-19, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. В частности, пиперин взаимодействует с белком S — «короной» вируса, в результате чего он перестаёт функционировать, писал NEWS.ru.