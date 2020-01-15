https://static.news.ru/photo/72fc34ea-5f27-11e9-b63e-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного типа рака от группы крови человека и назвала «самый хороший» вид онкологии. По её словам, таковым является рак почек, поскольку он легко выявляется и прекрасно лечится.

Доктор медицинских наук высказала своё мнение вместе с коллегами, врачами Германом Гандельманом, Дмитрием Шубиным и Андреем Продеусом, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Специалисты сослались на результаты работы датских и шведских врачей и отметили, что люди с первой группой крови должны опасаться рака толстой кишки. Им, в случае если родственники сталкивались с подобным заболеванием, следует сделать колоноскопию в 40 лет.

В такой же ситуации носителям второй группы крови в 45 лет необходимо провести гастроскопию и повторять процедуру каждые 2–3 года. У них существует риск развития рака желудка.

Рак поджелудочной железы угрожает обладателям третьей группы крови. Для них выходом является прохождение ультразвукового исследования брюшной полости. Также следует сдать биохимический анализ крови.

Люди с четвёртой группой крови рискуют заболеть раком почек. Выявить болезнь на ранней стадии позволяет УЗИ этого органа. Также рекомендуется отказ от алкоголя и курения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Малышева смогла предотвратить рак толстого кишечника, удалив несколько лет назад три предраковых полипа. Доктор заметила, что после удаления полипов она серьёзно занялась лечением изжоги. Малышева подчеркнула, что очень важно начать лечить болезнь, когда та находится на первой стадии.