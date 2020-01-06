Известная телеведущая, врач Елена Малышева назвала причины, которые, по её мнению, указывают на возможность внезапной смерти в молодом возрасте.
По словам специалиста, одной из причин внезапной смерти может стать аритмия и остановка сердца. Малышева отметила, что мерцательная аритмия может привести к ишемическому инсульту.
Также к распространённым причинам внезапной смерти телеведущая отнесла аневризму сосудов головного мозга (при резком повышении давления человек может умереть от кровоизлияния в мозг). Диагностировать заболевание поможет компьютерная томография, с её помощью можно детально увидеть проблему.
Третий фактор риска — употребление наркотиков. Малышева напомнила, что запрещённые вещества приводят к катастрофическим последствиям для здоровья. Об этом сообщает MedikForum.ru.
Как писал NEWS.ru, Малышева и её коллеги развенчали мифы о магнитно-резонансной томографии (МРТ). У пациентов нередко складывается обманчивое представление об этой медицинской процедуре.
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