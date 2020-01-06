https://static.news.ru/photo/41077478-30a4-11ea-aed9-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Известная телеведущая, врач Елена Малышева назвала причины, которые, по её мнению, указывают на возможность внезапной смерти в молодом возрасте.

По словам специалиста, одной из причин внезапной смерти может стать аритмия и остановка сердца. Малышева отметила, что мерцательная аритмия может привести к ишемическому инсульту.

Также к распространённым причинам внезапной смерти телеведущая отнесла аневризму сосудов головного мозга (при резком повышении давления человек может умереть от кровоизлияния в мозг). Диагностировать заболевание поможет компьютерная томография, с её помощью можно детально увидеть проблему.

Третий фактор риска — употребление наркотиков. Малышева напомнила, что запрещённые вещества приводят к катастрофическим последствиям для здоровья. Об этом сообщает MedikForum.ru.

Как писал NEWS.ru, Малышева и её коллеги развенчали мифы о магнитно-резонансной томографии (МРТ). У пациентов нередко складывается обманчивое представление об этой медицинской процедуре.