Малышева рассказала, как в еде «убить любой случайный вирус»

https://static.news.ru/photo/3ccbb152-7c54-11ea-adfc-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Теледоктор Елена Малышева объяснила, надо ли опасаться еды, которую мог приготовить заражённый коронавирусом повар. По её словам, на ресторанных кухнях придерживаются строгих гигиенических правил.

Малышева сослалась на сообщение профессора молекулярной биологии и иммунологии в Лос-Анджелесе Паулы Кэннон, которая считает, что еда на вынос безопасна. Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram.

На случай, если есть подозрения, что повар нарушил правила и чихнул-таки в готовившуюся еду, Малышева советует воспользоваться микроволновкой. Разогрев в ней пищи способен «убить любой случайный вирус».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Малышева показала три домашних теста, которые могут определить способность лёгких человека «пережить» коронавирус. По её словам, даже убедившись в том, что зараза не страшна, людям из группы риска следует соблюдать режим самоизоляции.