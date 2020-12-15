Малышева рассказала, как сбивать температуру при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/2971658c-3f2e-11eb-b15b-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что лучшим способом сбить температуру при коронавирусе является приём парацетамола. По её словам, данное жаропонижающее является универсальным, а его безопасность давно доказана.

Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное — он разрешён беременным и кормящим матерям, — рассказала врач в эфире Первого канала.

Малышева добавила, что при заражении смертоносной инфекцией также можно пить ибупрофен. При этом врач предупредила, что для детей младше 12 лет опасен аспирин, который вызывает судороги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самоизоляция из-за коронавируса привела к смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, проблемам с психикой и может привести к росту инфекционных болезней. Об этом заявила Елена Малышева. Она рассказала, что из-за коронавируса в 2020 году 94 миллиона детей не смогли пройти стандартную вакцинацию.