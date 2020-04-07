Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через посуду

https://static.news.ru/photo/6fb05d5c-78f8-11ea-8b41-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Доктор медицинских науки и телеведущая Елена Малышева предупредила о риске заразиться коронавирусом через общую посуду. Она назвала правила, которые помогут избежать заражения.

Малышева уточнила, что коронавирус способен прожить на пластике около двух-трёх дней, на стекле — до четырёх суток, а меньше всего — на медной поверхности, около четырёх часов.

Телеврач рекомендовала своим подписчикам в Instagram отказаться от повторного использования одноразовой посуды, а стекло, фарфор и керамику промывать в горячей воде температурой около 60 градусов, при которой погибает коронавирус.

Как писал NEWS.ru, Малышева рассказала подписчикам, как ходить в магазин в условиях карантина: в перчатках и респираторе, дезинфицируя ручки продуктовых корзин и оплачивая покупки бесконтактным способом.