Малышева предупредила женщин о вреде приёма ванны

Приём ванны является потенциально вредной процедурой для женщин, поскольку смывает с кожи защитный слой. Об этом предупредила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!». По её словам, мужчинам подобная опасность не грозит.

Как отметила медик, женщинам принципиально важно «не потеть и не смывать то, что у нас есть». При этом мужчины могут принимать ванны без опасений — у них благодаря тестостерону вырабатывается больше жировой смазки кожных покровов.

Малышева также добавила, что учитывая физиологические особенности строения организма, женщины, принимая ванну, могут заразиться патогенами, содержащимися в воде. Мужчинам это опять же не угрожает, уточнила она.

У мужчин, кстати, таких рисков нет по физиологическим причинам, — сказала врач.

Ранее Елена Малышева назвала опасность повышенной потливости для здоровья человека. По словам теледоктора, потливость может быть симптомом нескольких болезней. В частности, одной из них она назвала лейкоз. При нём, по словам Малышевой, потливость повышается к утру. Тем, кто страдает от этой проблемы, она порекомендовала сделать анализ крови.