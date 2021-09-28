Малышева предупредила женщин о вреде приёма ванны

Приём ванны является потенциально вредной процедурой для женщин, поскольку смывает с кожи защитный слой. Об этом предупредила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!». По её словам, мужчинам подобная опасность не грозит.
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Малышева также добавила, что учитывая физиологические особенности строения организма, женщины, принимая ванну, могут заразиться патогенами, содержащимися в воде. Мужчинам это опять же не угрожает, уточнила она.
У мужчин, кстати, таких рисков нет по физиологическим причинам, — сказала врач.
Ранее Елена Малышева назвала опасность повышенной потливости для здоровья человека. По словам теледоктора, потливость может быть симптомом нескольких болезней. В частности, одной из них она назвала лейкоз. При нём, по словам Малышевой, потливость повышается к утру. Тем, кто страдает от этой проблемы, она порекомендовала сделать анализ крови.