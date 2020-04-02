Малышева посоветовала укреплять иммунитет продуктами с содержанием цинка

Чтобы повысить сопротивляемость организма коронавирусу, надо есть богатую цинком и селеном пищу, рассказала телеведущая д.м.н. Елена Малышева.
По словам ведущей, цинк активирует «клетки-убийцы», которые уничтожают заражённые вирусом клетки. А дефицит селена, также обладающего иммуностимулирующими свойствами, часто наблюдается у пожилых людей и страдающих онкозаболеваниями, а также проблемами с сердечно-сосудистой системой,
Цинк содержится в устрицах, овсяных и кукурузных хлопьях, а селеном богаты бразильские орехи. Но главным союзником в противостоянии новому вирусу телеведущая назвала простую воду.
Как писал NEWS.ru ранее, лекарства для повышения иммунитета используются только для лечения заболеваний, а польза от препаратов для профилактики ОРВИ, которые продаются в аптеках, часто является лишь маркетинговым ходом. Об этом заявил врач-инфекционист Илья Акинфиев.
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