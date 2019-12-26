https://static.news.ru/photo/89821c6e-27fb-11ea-81d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Heinz Hudelist/imageBROKER.com/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева посоветовала грызть лёд во время новогоднего застолья, чтобы утолить чувство голода и не переедать. Об этом она заявила в эфире программы «Жить здорово!». Он был посвящён тому, как не испортить фигуру в зимние каникулы.

Так, Малышева рекомендует тем, кто боится растолстеть, вместо алкогольных напитков пить обычную воду, в которую добавить небольшое количество вина. Кроме этого, стоит избегать жирных блюд с праздничного стола. Также, по её словам, необходимо размещать еду на тарелке таким образом, чтобы половина была отведена салату.

Ранее Малышева назвала самые бесполезные средства при лечении простуды, которые пользуются широкой популярностью у россиян. В первую очередь она подвергла сомнению пользу витамина C, писал NEWS.ru.