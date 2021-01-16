Малышева после смерти Грачевского призвала россиян привиться от COVID-19

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Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала смерть художественного руководителя и одного из основателей телепередачи «Ералаш» Бориса Грачевского, скончавшегося 14 января от осложнений на фоне коронавируса.

Когда такие люди уходят, то думаешь что они ещё могли бы жить... Но, это ещё и повод для нас подумать о своём будущем, — написала она в своём Instagram.

Теледоктор отметила, что Грачевский долго боролся с одним из самых сложных онкологических заболеваний — с меланомой, и тяжёлая форма COVID-19 дала осложнения, которые погубили худрука «Ералаша». Для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса и его тяжёлой формы Малышева призвала россиян сделать прививку.

Прививка — это ваш выбор. Сделайте правильный выбор! — подчеркнула она.

NEWS.ru сообщал, что Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стали осложнения на фоне коронавируса, он скончался, не выходя из медикаментозной комы. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.