Малышева показала реанимацию пациента в больнице, где лечат COVID-19

https://static.news.ru/photo/f9b3a5fc-824b-11ea-9db3-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: malysheva.live/instagram.com

Заслуженный врач России Елена Малышева опубликовала в своём Instagram видео,на котором показан момент реанимации пациента московского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), где проходят лечение заражённые COVID-19.

Судя по кадрам, все врачи одеты в спецкостюмы, которые носят для защиты от вирусов. Сначала медики делают непрямой массаж сердца, затем приступают к дефибрилляции. В итоге человека удалось спасти.

У врачей и всех медиков должны быть космические зарплаты, если вы хотите жить. Здоровья всем, кто сейчас работает с коронавирусом! — написала ведущая программы «Жить здорово!» под видео.

Она призвала помочь врачам в борьбе с новым заболеванием.

Ранее NEWS.ru писал, что Елена Малышева назвала прививку БЦЖ источником иммунитета к коронавирусу. По её словам, на это указывает статистика смертности от COVID-19 в тех странах, где БЦЖ применяется и где нет.