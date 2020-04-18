Малышева показала реанимацию пациента в больнице, где лечат COVID-19

Заслуженный врач России Елена Малышева опубликовала в своём Instagram видео,на котором показан момент реанимации пациента московского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), где проходят лечение заражённые COVID-19.
Судя по кадрам, все врачи одеты в спецкостюмы, которые носят для защиты от вирусов. Сначала медики делают непрямой массаж сердца, затем приступают к дефибрилляции. В итоге человека удалось спасти.
У врачей и всех медиков должны быть космические зарплаты, если вы хотите жить. Здоровья всем, кто сейчас работает с коронавирусом! — написала ведущая программы «Жить здорово!» под видео.
Она призвала помочь врачам в борьбе с новым заболеванием.
Ранее NEWS.ru писал, что Елена Малышева назвала прививку БЦЖ источником иммунитета к коронавирусу. По её словам, на это указывает статистика смертности от COVID-19 в тех странах, где БЦЖ применяется и где нет.
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