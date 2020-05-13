Малышева показала, как правильно надевать и снимать перчатки

https://static.news.ru/photo/980444d8-94ca-11ea-bd8c-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева показала в социальной сети Instagram, как правильно надевать и снимать перчатки для защиты от коронавируса.

Чтобы перчатки действительно защитили вас, надо уметь их носить, и самое главное, знать, как правильно их снять, — сообщила Елена Малышева.

Телеведущая выложила несколько слайдов, изображающие, как использовать перчатки. Сначала необходимо вымыть руки, затем надеть перчатки. Перчатками нельзя дотрагиваться до лица, волос и открытых участков кожи, следует из слайдов.

Снимайте перчатки осторожно — так, чтобы не касаться кожи внешней стороной перчаток: оттяните перчатку на запястье большим пальцем руки. Снимайте перчатку, выворачивая загрязнённой стороной внутрь. Держите снятую перчатку безопасно, только за её внутреннюю сторону. Также аккуратно, не прикасаясь к загрязнённой стороне, снимите перчатку с другой руки, — сообщила теледоктор в Instagram.

После снятия перчаток нужно вымыть руки.

Елена Малышева добавила, что использованные средства индивидуальной защиты нужно выкинуть в мусорную корзину. Она напомнила, что одноразовые перчатки нельзя использовать повторно.

Ранее NEWS.ru писал, что в Департаменте здравоохранения Москвы пояснили, как перчатки и маски защищают от коронавируса — они являются физическим препятствием для проникновения COVID-19 в организм человека.