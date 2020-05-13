Здоровье

Малышева показала, как правильно надевать и снимать перчатки

06:37, 13 мая 2020
Елена Малышева Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева показала в социальной сети Instagram, как правильно надевать и снимать перчатки для защиты от коронавируса.

Чтобы перчатки действительно защитили вас, надо уметь их носить, и самое главное, знать, как правильно их снять, — сообщила Елена Малышева.

Телеведущая выложила несколько слайдов, изображающие, как использовать перчатки. Сначала необходимо вымыть руки, затем надеть перчатки. Перчатками нельзя дотрагиваться до лица, волос и открытых участков кожи, следует из слайдов.

Снимайте перчатки осторожно — так, чтобы не касаться кожи внешней стороной перчаток: оттяните перчатку на запястье большим пальцем руки. Снимайте перчатку, выворачивая загрязнённой стороной внутрь. Держите снятую перчатку безопасно, только за её внутреннюю сторону. Также аккуратно, не прикасаясь к загрязнённой стороне, снимите перчатку с другой руки, — сообщила теледоктор в Instagram.

После снятия перчаток нужно вымыть руки.

Елена Малышева добавила, что использованные средства индивидуальной защиты нужно выкинуть в мусорную корзину. Она напомнила, что одноразовые перчатки нельзя использовать повторно.

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Ранее NEWS.ru писал, что в Департаменте здравоохранения Москвы пояснили, как перчатки и маски защищают от коронавируса — они являются физическим препятствием для проникновения COVID-19 в организм человека.

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