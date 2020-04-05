Малышева показала, как ходит в магазин во время пандемии

https://static.news.ru/photo/c76299d6-7725-11ea-a25b-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: instagram.com/malysheva.live

Врач и телеведущая Елена Малышева продемонстрировала, как следует защищаться от коронавируса при походе в магазине и как обрабатывать покупки, придя домой.

Наденьте обычные перчатки или хирургические, — говорится в первом пункте перечня советов, которые она разместила под своим видео в Instagram.

Телеведущая показала, как нужно протирать влажными салфетками ручки и полки магазинной тележки, посоветовала оплачивать покупки банковской картой, а кнопки домофона на подъезде нажимать косточкой пальца или использовать магнитный ключ.

Принеся продукты домой, Малышева обратила внимание, что все упаковки нужно обязательно обработать антисептиком, пакет выбросить в мусор, а стол и ручку холодильника протереть антибактериальными салфетками.

Большинство её подписчиков видео одобрили, а кто-то предложил ещё ряд поверхностей, которые можно было бы протереть салфеткой.

Как писал NEWS.ru, ранее Малышева посоветовала есть богатую цинком и селеном пищу, чтобы повысить сопротивляемость организма коронавирусу. По словам ведущей, цинк активирует «клетки-убийцы», которые уничтожают заражённые вирусом клетки. А дефицит селена, также обладающего иммуностимулирующими свойствами, часто наблюдается у пожилых людей и страдающих онкозаболеваниями, а также проблемами с сердечно-сосудистой системой. Цинк содержится в устрицах, овсяных и кукурузных хлопьях, а селеном богаты бразильские орехи. Но главным союзником в противостоянии новому вирусу телеведущая назвала простую воду.