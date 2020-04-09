Малышева показала, как дома проверить лёгкие на устойчивость к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/53fe8b1c-ea0d-11e9-b397-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Теледоктор Елена Малышева показала три домашних теста, которые могут определить способность лёгких человека «пережить» коронавирус. По её словам, даже убедившись в том, что зараза не страшна, людям из группы риска следует соблюдать режим самоизоляции.

Тесты Малышева опубликовала на своей странице в Instagram.

Первый из её тестов заключается в том, что необходимо обхватить шею руками.

Если вы не обхватили шею, если пальцы не сошлись, значит у вас есть ожирение, и не просто ожирение, а храп и остановка дыхания во сне, — заметила врач.

Она считает, что люди с такими симптомами попадают в группу риска.

Для второго теста потребуется воздушный шарик. Его следует надуть одним выдохом. Диаметр надутого шарика должен быть не меньше 15 см. Если шар получился меньшего диаметра, то человек страдает какими-то заболеваниями лёгких, считает Малышева.

В третьем тесте надо сложить вместе согнутые указательные пальцы рук. Если пальцы расходятся, то человек, скорее всего, имеет хронические заболевания лёгких, уверена врач.

Это может быть хроническая обструктивная болезнь лёгких, это могут быть саркоидозы — болезней очень много, — отметила Малышева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Малышева предупредила о риске заразиться коронавирусом через общую посуду. Она назвала правила, которые помогут избежать заражения. Малышева уточнила, что коронавирус способен прожить на пластике около двух-трёх дней, на стекле — до четырёх суток, а меньше всего — на медной поверхности, около четырёх часов.