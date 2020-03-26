https://static.news.ru/photo/12019622-6f5b-11ea-b35c-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Россия встретила вспышку коронавируса COVID-19 подготовленной, заявила телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире Первого канала.

Ситуация, говорю сейчас искренне, как на духу, спокойная и под контролем, благодаря тому, что рано были приняты карантинные меры, — цитирует Малышеву РИА Новости.

По мнению ведущей, страна вовремя закрыла границу с Китаем, поэтому смогла исключить «значительное распространение инфекции». Тем не менее она посоветовала молодым россиянам воздержаться от встреч с пожилыми людьми, которые находятся в группе риска.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек. Только за минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19 — темпы выявления заражённых ускоряются несколько дней подряд.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович на пресс-конференции в Москве одобрила готовность РФ к эпидемии и заявила, что не видит нужды в жёстком карантине.