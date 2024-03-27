Малышева объяснила «запрет» популярного заменителя сахара в России Малышева: стевию никто не запрещал

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Вопреки поднятой в российских СМИ шумихе вокруг запрета известного природного сахарозаменителя стевии, его никто не запрещал, пояснила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. По ее словам, в России принято решение систематизировать надписи на упаковке, теперь вместо слова «стевия» на ней будет указываться «стевиогликозид», или Е960.

Недавно шла информационная волна, что запретили стевию. Стевию никто не запретил, запретили писать слово «стевия», систематизировали надписи, которыми теперь будет обозначаться стевия, так что <..> добавка как была лучшим природным сахарозаменителем, так и осталась, — пояснила врач.

Врач-иммунолог Андрей Продеус добавил, что таким образом в Евразийском экономическом союзе упорядочен процесс переработки и производства стевиозида. Такого рода название говорит о том, что «мы будем четко знать, что это такое и как произведено», сказал он.

Ведущие передачи напомнили, что стевия в 300 раз слаще сахара и в ней совсем не содержится калорий. В 100 граммах сахара при этом 387 ккал, все остальные сахарозаменители по калориям сопоставимы с ним.

Ранее сообщалось, что в России с 27 февраля внесли в список запрещенных подсластитель стевия и еще 18 пищевых добавок. Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова отметила, что этот заменитель сахара часто используют худеющие. При этом пищевая добавка Е960, в основе которой находится стевия, остается в перечне разрешенных.