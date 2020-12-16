Малышева объяснила природу синяков у больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/d4340584-4112-11eb-b105-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и врач Елена Малышева объяснила появление синяков на теле у пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). По её словам, пациентам нередко выписывают антикоагулянт — средство, разжижающее кровь и предотвращающее образование микротромбов.

Её коллега, врач-кардиолог Дмитрий Дупляков отметил, что серьёзные и требующие отмены препарата кровотечения фиксируются у менее чем у 1% пациентов, передаёт «Первый канал».

При назначении этих препаратов, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки, — пояснила Малышева.

Теледоктор добавила, что кровоподтёки могут появиться даже от того, что стариков взяли за руку. Она также рассказала, что лучшим способом сбить температуру при коронавирусе является приём парацетамола. По её словам, данное жаропонижающее является универсальным, а его безопасность давно доказана.

Малышева добавила, что при заражении смертоносной инфекцией также можно пить ибупрофен. При этом врач предупредила, что для детей младше 12 лет опасен аспирин, который вызывает судороги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самоизоляция из-за коронавируса привела к смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, проблемам с психикой и может привести к росту инфекционных болезней. Об этом заявила Елена Малышева. Она рассказала, что из-за коронавируса в 2020 году 94 миллиона детей не смогли пройти стандартную вакцинацию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.