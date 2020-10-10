Малышева объяснила появление новых симптомов коронавируса

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Новые симптомы коронавирусной инфекции очень незначительны, поэтому их не внесли в перечень основных индикаторов. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

Никаких волдырей никто из врачей не видел. Что касается утомляемости и боли в мышцах, то это типичные симптомы любой вирусной инфекции. Так протекает не только коронавирус, но и грипп, герпес и многие другие вирусные болезни. Это не имеет никакого отношения к мутации вируса, — рассказала «НьюИнформ» эксперт.

Она подчеркнула, что если вакцина будет действовать против COVID-19, то она будет бороться против главного белка, с помощью которого вирус прикрепляется к клетке. При любых мутациях этот механизм останется, потому что он является базовым. Поэтому вакцина будет действовать в любом случае, даже несмотря на выявленные новые симптомы.

Ранее британские учёные в своём докладе для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) назвали новые симптомы, которые могут указывать на заражение коронавирусом. Согласно их данным, о болезни могут свидетельствовать боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. При этом симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста человека и особенностей организма. Министерство здравоохранения Великобритании решило пока не включать новые признаки в перечень индикаторов коронавируса, чтобы не перегружать центры тестирования.

В настоящее время официально признанными симптомами являются высокая температура, продолжительный кашель, потеря или изменение обоняния, писал NEWS.ru.