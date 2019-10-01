https://static.news.ru/photo/68688b88-da82-11e9-8a6d-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева объяснила, почему опухоль мозга — глиома, обнаруженная у актрисы Анастасии Заворотнюк, не подлежит удалению.

Мы не знаем, где отёк, а где глиома. И в этом сложность, — заявила медик в эфире Первого канала, демонстрируя фото МРТ головного мозга с опухолью.

При этом она подчеркнула, что при выявлении глиомы на достаточно ранней стадии пациенты продолжают жить полной жизнью, так как возможное развитие рака мозга сдерживается лучевой терапией.

Приглашённый в студию программы «Жить здорово» нейрохирург и процессор НИИ им. Н. Н. Бурденко Андрей Галанов также пояснил, что главной проблемой в лечении опухоли мозга является отсутствие чётких границ у новообразования. Хирургам просто непонятно, где заканчивается опухоль и начинаются здоровые клетки.

Вместе с тем он опроверг версию о том, что процедура ЭКО может вызвать рак мозга. По его словам, изменение гормонального фона в организме может подстегнуть развитие уже существующей опухоли, но не спровоцировать её появление.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Ранее News.ru писал о том, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая в настоящее время находится в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы, владеет недвижимостью общей стоимостью в полмиллиарда рублей.