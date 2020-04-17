Малышева объяснила, почему назвала коронавирус «чудом чудесным»

https://static.news.ru/photo/d3a09ab6-80c3-11ea-948e-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Главный теледоктор страны Елена Малышева вызвала шквал критики со стороны общественности своим высказыванием о новой коронавирусной инфекции. После этого ведущей программы «Жить здорово!» пришлось объясняться с аудиторией.

Этот вирус — чудо чудесное. Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там находятся люди 70-80-90 лет — спросите у любого врача, это именно так, — сказала Малышева во время прямого эфира в Instagram.

Она отметила также, что COVID-19 не так уж и страшен. Однако общественность признала заявление врача циничным и Малышева вынуждена была объяснить, почему придерживается именно такой позиции.

Сегодня есть большая статистика. Она накоплена в процессе этой эпидемической вспышки в Китае, в Италии и в Америке. Потому что в этих странах действительно возникли абсолютно очевидные вспышки. Так вот, статистические данные этих стран говорят о следующем: до 10 лет практически нулевая детская смертность. Это данные китайцев, они опубликованы. Второе, данные американцев: нет госпитализации людей до 20 лет в реанимацию. То есть, молодые люди болеют, но болеют легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети, а люди до 18 лет являются детьми, не болеют. В этом смысле этот вирус — безусловное чудо, — пояснила телезвезда.

Малышева также уверена, что многие заболевшие смогут быстро справиться с недугом либо вовсе не заметят каких-либо симптомов. При этом, по её словам, корью в мире сейчас переболели уже 9,5 миллионов детей.

Около 150 тысяч детей погибло! Примерно 350 тысяч детей осталось тяжелыми инвалидами после корневого менингита и энцефалита. Совершенно понятно, что вирус кори не пощадил именно тех, кому меньше 18 лет. Горько, что болеют люди любого возраста. Но если бы, упаси Бог, сейчас болели и умирали дети, это было бы настоящей трагедией, — заявила Малышева.

При этом теледоктор рада низкой статистике заболеваемости именно детей и беременных женщин, так как средний возраст умерших 79,5 лет. Однако, продолжила Малышева, это вовсе не означает, что не болеют и не умирают другие. При этом, однозначно, что COVID-19 опасен в особенности для людей пожилых и людей с тяжелыми хроническими болезнями. В группе риска люди с ожирением, диабетом, сердечной и лёгочной недостаточностью, а также гипертоники.

Ранее Малышева, как писал NEWS.ru, высказалась об опасности ожирения при пандемии.