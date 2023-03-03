Малышева объяснила, как месяц рождения влияет на здоровье Малышева рассказала, что люди, родившиеся в марте, чаще других страдают катарактой и анемией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Месяц рождения влияет на предрасположенность к заболеваниям, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, это доказали научные исследования на основании анализа данных о болезнях миллионов людей.

В пример Малышева привела выводы, которые ученые сделали о здоровье женщин, чей день рождения выпал на март.

У женщин, родившихся в марте, самый глобальный риск — это рак груди, анемия <…> и варикоз, — сказала Малышева.

Телеведущая уточнила, что у таких пациенток реже развивается язва желудка, воспаления бронхов и меньше проблем с кожей.

Мужчины, родившиеся в марте, чаще страдают катарактой, ревматоидным артритом и инфаркт миокарда. При этом они реже остальных сталкиваются с проблемами с щитовидной железой, меньше подвержены запорам и депрессии.

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