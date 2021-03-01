Малышева назвала срок сохранения антител после прививки от COVID-19

https://static.news.ru/photo/bc695c42-7aa1-11eb-ac6d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева пролила свет на один из самых часто задаваемых вопросов о коронавирусе и рассказала, сколько времени в организме человека после вакцинации живут антитела.

Она уточнила, что после введения в организм российского препарата «Спутник V» за решившимися на вакцинацию наблюдали в течение 10 месяцев. Как оказалось, всё это время у привитых сохраняется высокое количество антител, которые способны нейтрализовать COVID-19.

Самое главное — не просто иметь антитела, а иметь антитела, которые могут прикрепиться к вирусу и нейтрализовать его, — объяснила Малышева в эфире программы «Жить здорово!».

Теледоктор также отметила, что создатели вакцины рассчитывают на сохранение антител в течение минимум двух лет после вакцинации. По мнению Малышевой, «скорее всего, это будет вакцина, которая вводится реже чем один раз в год».

При этом руководитель международного центра вирусологии мединститута РУДН Алексей Мазус до этого заявил, что высокий уровень антител к коронавирусу не свидетельствует о полной безопасности, человек в этом случае может переболеть COVID-19 бессимптомно. Вместе с тем, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас антитела выработали менее 10% людей в мире. В ВОЗ ещё раз подчеркнули, что победить коронавирус и достичь коллективного иммунитета поможет только вакцинация.

Ранее академик РАН Александр Караулов рассказал, что нейтрализующие коронавирус антитела образуются только у 50% перенёсших инфекцию, сообщал NEWS.ru.