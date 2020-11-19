Малышева назвала специю, защищающую от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d1087606-2a65-11eb-a7c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Чёрный перец помогает человеку защититься от коронавируса. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

По её словам, перец содержит в своём составе пиперин, который способен блокировать действие частиц COVID-19, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. В частности, пиперин взаимодействует с белком S — «короной» вируса, в результате чего он перестаёт функционировать.

«Корона» — это крючки для прицепления клетки. А если её нет, значит, вирус погибает, — отметила телеведущая в эфире передачи «Жить здорово».

Она добавила, что благодаря содержанию капсаицина перец также имеет и антибактериальные свойства.

Ранее Елена Малышева рассказала о трёх «суперпродуктах», которые помогают избежать осложнений при заражении коронавирусом. По словам доктора медицинских наук, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, селена и цинка. Среди продуктов, особенно богатых этими микроэлементами, Малышева выделила три. Об этом она сообщила в Instagram. Печень трески доктор назвала лучшим источником витамина D. К полезным свойствам бразильского ореха ведущая приписала усиление естественных «убийц» вирусов — макрофагов, а также снижение риска образования в сосудах тромбов. А содержащийся в сырых устрицах цинк способен блокировать размножение коронавируса в клетках человека, писал NEWS.ru.