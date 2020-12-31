Малышева назвала спасающий от коронавируса новогодний салат

https://static.news.ru/photo/2f38081c-4b73-11eb-b8d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Селёдка под шубой является наиболее полезным блюдом новогоднего стола в период пандемии коронавируса. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

Селёдка — это витамин D, мощнейший стимулятор иммунных клеток, которые жрут коронавирус, — сказала она в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Малышева отметила, что люди с дефицитом витамина D тяжелее переносят коронавирусную инфекцию и чаще погибают от инфекционных заболеваний. По словам врача, другие ингредиенты салата менее полезны: овощи и картошка являются источниками углеводов, а майонез — жиров.

Ранее Елена Малышева рассказала о трёх «суперпродуктах», которые помогают избежать осложнений при заражении коронавирусом. По словам доктора медицинских наук, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, селена и цинка. Среди продуктов, особенно богатых этими микроэлементами, Малышева выделила три. Об этом она сообщила в Instagram. Печень трески доктор назвала лучшим источником витамина D. К полезным свойствам бразильского ореха ведущая приписала усиление естественных «убийц» вирусов — макрофагов, а также снижение риска образования в сосудах тромбов. А содержащийся в сырых устрицах цинк способен блокировать размножение коронавируса в клетках человека, писал NEWS.ru.