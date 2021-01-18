Малышева назвала смертельную опасность домашних консервов

https://static.news.ru/photo/87dcd6b4-5a23-11eb-82dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закатки, которые ежегодно делают миллионы россиянок, оказывается, могут нести в себе смертельную опасность. Дело в том, что с некоторыми корнеплодами (морковью, свёклой, луком) в консервацию может попасть возбудитель ботулизма. Об этом сообщила телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.

Она рассказала в эфире своей программы «Жить здорово!», что эти спорообразующие палочки вызывают тяжелейшее поражение нервной системы, проникая в организм через слизистую.

При этом спора-убийца не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. А «вытравить» её в домашних условиях практически невозможно, так как возбудитель не погибает даже при кипячении.

Малышева сообщила, что проблема с ботулизмом в России «просто страшная». Правда, её соведущий Андрей Продеус заметил, что бактерия помимо консервов может жить в солёной и вяленой рыбе. Также он рассказал, что споры ботулизма хранятся годами, не боятся ни жары, ни мороза.

Бойтесь домашних консервов. И точка, — заключила Малышева.

Ежегодно в России выявляют около 200 случаев ботулизма. За первые шесть месяцев 2020 года было зафиксировано 60 случаев, 10% из них закончились летальным исходом.

Ранее NEWS.ru писал, что Малышева рассказала о смертельной опасности, которая грозит любителям купания в проруби. В этот момент может остановиться сердце или возникнуть смертельное нарушение сердечного ритма.