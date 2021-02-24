Малышева назвала продукты, восполняющие дефицит витамина A

https://static.news.ru/photo/4258e232-771e-11eb-87ac-96000091f725_660.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Теледоктор Елена Малышева рассказала о продуктах, которые способствуют восполнению дефицита в организме витамина A. По её словам, лучше других это делают печень трески, сухая паприка и замороженная петрушка, обычную печень и морковь.

В принципе, здоровый человек может есть эти продукты свободно. Беременным женщинам на первые три месяца рекомендовано не употреблять печень трески и те продукты, которые «супербогаты» [витамином A], — уточнила врач на своей странице в Instagram.

Она пояснила, что при беременности витамин А строго контролируется врачом, и важно следить за дозой. В частности, дозировка в сутки не должна превышать 1300 МКГ для всех полов и возрастов. Суточная норма различается у мужчин (900 МКГ), женщин (700 МКГ), детей и подростков (300-600 МКГ).

У витамина A бывают передозировки, опасные для жизни. Обычно передозировки случаются, когда вы употребляется витамин A во всевозможных БАДах или в лекарственных формах, — добавила Малышева.

Врач указала, что передозировка витамином повышает риск рака. Принимать витамин A просто так нельзя курильщикам, подчеркнула Малышева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство россиян не знает, есть ли у них диабет, наличие которого считается опасным при пандемии коронавируса. Об этом заявила теледоктор Елена Малышева. По её словам, диабет и ожирение серьёзно повышают вероятность смерти и тяжёлого течения болезни.