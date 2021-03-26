Малышева назвала продукты, снижающие эффект вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e80d7b92-8ed0-11eb-9ba2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эффективность вакцинации от коронавируса могут снизить некоторые продукты, которые люди употребляют в пищу. Об этом предупредила доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева.

Наихудший эффект оказывает алкоголь, его следует исключить даже в малых дозах. Причём как перед прививкой, так и в течение трёх-пяти дней после неё, напомнила теледоктор.

Она также посоветовала временно убрать из рациона продукты, которые усиливают аллергическую реакцию. Среди таковых — копчёности, шоколад, клубника, цитрусовые и сыры с плесенью. Из-за их употребления иммунный ответ может оказаться избыточным, пояснила медик.

Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются, — сказала Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.

Она добавила, что особенно важно отказаться от таких продуктов людям, в целом склонным к аллергическим реакциям, а также при наличии астмы или атопического дерматита.

Ранее, как писал NEWS.ru, Малышева рассказала, сколько антител надо для защиты от повторного заражения коронавирусом.