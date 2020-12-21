Малышева назвала продукты, мешающие заснуть

https://static.news.ru/photo/01bf63de-4390-11eb-bc20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, от каких продуктов стоит отказаться людям, у которых наблюдаются проблемы со сном.

Для улучшения качества сна ведущая посоветовала в первую очередь отказаться от алкоголя, так как, по её мнению, алкоголь приводит к неполноценному, прерывистому сну, что мешает организму набираться сил. Также Малышева рекомендует отказаться от кофе.

Во-первых, это слабый психостимулятор, во-вторых, это сильный мочегонный препарат. И вы будете засыпать и просыпаться, потому что через 20 минут вы захотите сбегать в туалет, — приводит слова Малышевой «ПолитЭксперт».

Также людям с нарушениями режима сна телеведущая рекомендует поменьше есть жирную и острую пищу, особенно перед сном. Такие блюда могут вызвать дискомфорт и изжогу и таким образом помешают заснуть.

Если вы плохо спите, вам придется навести продуктовый порядок в приёмах пищи перед сном, — добавила Малышева.

Она назвала продукты, которые могут стать оптимальным перекусом перед сном. Для этого хорошо подойдут вишня, шпинат, кунжут, палтус, индейка, фисташки или кефир.

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