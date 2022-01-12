Малышева назвала продукты, которые нельзя есть после вакцинации

Теледоктор Елена Малышева назвала продукты, которые могут негативно повлиять на эффект от прививки против коронавирусной инфекции. Употребление таких продуктов в пищу может вызвать плохое самочувствие или вообще свести на нет ожидаемый от прививки результат, сказала телеведущая в эфире своего шоу «Жить здорово!» на Первом канале.

В первую очередь надо отказаться от клубники, всех видов алкогольных напитков. Не стоит накануне вакцинации есть шоколад, сыры с плесенью, копчёности, цитрусовые. Эти продукты, отметила теледоктор, способствуют развитию избыточного иммунного ответа, особенно у людей, страдающих астмой, аллергией и атопическим дерматитом.

Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются, — сказала Малышева.

Ранее телеведущая и врач Елена Малышева показала самый крупный центр вакцинации в Москве, которые расположен в ГУМе на Красной площади. Вместе с главврачом поликлиники, ответственной за центр вакцинации, ведущая программы «Жить здорово!» рассказала про работу пункта.