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Малышева назвала продукты, которые нельзя есть после вакцинации

Малышева назвала нежелательные после вакцинации продукты
06:23, 13 января 2022
Малышева назвала продукты, которые нельзя есть после вакцинации Телеведущая Елена Малышева Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press
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Теледоктор Елена Малышева назвала продукты, которые могут негативно повлиять на эффект от прививки против коронавирусной инфекции. Употребление таких продуктов в пищу может вызвать плохое самочувствие или вообще свести на нет ожидаемый от прививки результат, сказала телеведущая в эфире своего шоу «Жить здорово!» на Первом канале.

В первую очередь надо отказаться от клубники, всех видов алкогольных напитков. Не стоит накануне вакцинации есть шоколад, сыры с плесенью, копчёности, цитрусовые. Эти продукты, отметила теледоктор, способствуют развитию избыточного иммунного ответа, особенно у людей, страдающих астмой, аллергией и атопическим дерматитом.

Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются, — сказала Малышева.

Ранее телеведущая и врач Елена Малышева показала самый крупный центр вакцинации в Москве, которые расположен в ГУМе на Красной площади. Вместе с главврачом поликлиники, ответственной за центр вакцинации, ведущая программы «Жить здорово!» рассказала про работу пункта.

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