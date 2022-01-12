Малышева назвала продукты, которые нельзя есть после вакцинации

Теледоктор Елена Малышева назвала продукты, которые могут негативно повлиять на эффект от прививки против коронавирусной инфекции. Употребление таких продуктов в пищу может вызвать плохое самочувствие или вообще свести на нет ожидаемый от прививки результат, сказала телеведущая в эфире своего шоу «Жить здорово!» на Первом канале.
В первую очередь надо
Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются, — сказала Малышева.
Ранее телеведущая и врач Елена Малышева показала самый крупный центр вакцинации в Москве, которые расположен в ГУМе на Красной площади. Вместе с главврачом поликлиники, ответственной за центр вакцинации, ведущая программы «Жить здорово!» рассказала про работу пункта.