Малышева назвала обязательные лекарства для новогодней аптечки

https://static.news.ru/photo/445a6a3a-4616-11eb-afb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, какие лекарства россиянам надо иметь в новогодней аптечке.

В первую очередь следует озаботиться наличием средств от сердечно-сосудистых заболеваний. Под рукой должны быть сердечный аспирин и нитроглицерин в виде таблеток или спрея. Для предотвращения симптомов аллергии, которую могут вызывать орехи, рыба, цитрусовые, молоко и яйца, рекомендуется иметь под рукой антигистаминные препараты или лекарства от аллергии. Также можно положить в аптечку шприцы-ручки с адреналином, поскольку анафилактические реакции смертельно опасны.

Малышева также порекомендовала запастись препаратами от кишечных отправлений и лекарствами, останавливающими диарею.

Обезвоживание — страшная вещь. Потеря 10% массы тела смертельно опасна, — заявила теледоктор в эфире программы «Жить здорово!».

Её соведущий Дмитрий Шубин считает, что при себе необходимо иметь парацетамол.

Как писал NEWS.ru, Всероссийский союз пациентов России заявил о дефиците более 40 лекарств в стране. Соответствующее письмо организация направила в Минздрав, Минпромторг, в правительство и президенту России Владимиру Путину. Сопредседатель ВСП Юрий Жуков рассказал, что власти не торопятся решать проблему, поскольку в ряде случаев официальные запросы профильных НКО либо не были получены, либо содержали ответ, что указанной проблемы не существует.