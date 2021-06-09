Малышева назвала лучшее средство против мозолей

https://static.news.ru/photo/e51da3b2-c91d-11eb-b20e-96000091f725_660.jpg Елена Малышева Фото: Жить Здорово!/youtube.com

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, откуда берутся сухие мозоли на ногах и как лучшего всего от них избавиться. Советами она поделилась в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Сухие мозоли представляют собой избыток поверхностных клеток кожи, который образуется при защите нижних её слоёв от перегрузки и травм. К их появлению может привести неудобная обувь или сахарный диабет. В первом случае такие мозоли причиняют дискомфорт и боль при ходьбе, во втором — неприятных ощущений не возникает, и это повод насторожиться и проверить уровень сахара в крови.

По словам Малышевой, бороться с такими мозолями можно с помощью мочалки и пемзы. Однако гораздо более эффективными средствами являются пластыри и специальные косметические носки, содержащие салициловую кислоту. Пластыри лучше использовать при наличии мозолей на пальцах, носки — при образованиях на пятках.

Несмотря на отличный результат, часто к такому средству прибегать не рекомендуется. Использовать пластыри и носки можно не чаще одного раза в три недели.

Ранее Малышева предупредила дачников, что активная работа на огородах может навредить пояснице, сердцу и сосудам. Она рассказала о трёх простых тестах, которые позволяют убедиться в нормальной работе этих органов.