https://static.news.ru/photo/65969a16-6539-11ea-9150-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала частое мытьё рук лучшим средством от коронавируса COVID-19, распространение которого ВОЗ признала пандемическим.

Главное средство защиты — это мытьё рук. Лучше с мылом, — цитирует Малышеву телеканал «360».

Гели-антисептики подойдут, если рядом негде помыть руки. Соблюдение гигиены поможет защититься от заражения, подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, инфекция распространилась из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысячи человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных.

Число пациентов с коронавирусом в России увеличилось до 45 человек.