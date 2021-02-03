Малышева назвала категорию людей, которые чаще умирают от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b41160e6-6609-11eb-901c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какая категория людей наиболее подвержена смерти от коронавируса. Специалист отметила, что у COVID-19 «не женское лицо».

По словам знаменитости, многочисленные исследования медиков подтверждают эту мысль. Тяжелее всего коронавирус протекает у мужчин и они чаще женщин умирают от этой болезни.

Разница, как пояснила медик, заложена в половых хромосомах. Женская Х-хромосома и мужская Y-хромосома отличаются, по словам Малышевой, «одной палочкой». Телеведущая отметила, что эта «палочка» даёт женщинам больше защитных свойств перед лицом коронавируса.

Медик напомнила, что COVID-19 проникает в организм через белки, способствующие образованию тромбов. У женщин есть защитные рецепторы от этого, в то время как мужской организм вырабатывает больше такого рода белков. Дело в том, что эволюционно мужчина мог погибнуть, если он был ранен и кровь текла непрерывно. Это объясняет, почему у мужчин больше факторов, отвечающих за образование тромбов в организме.

Кроме того, у женщин намного больше цитотоксических клеток лимфоцитов — они «съедают» всё, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус. Таких клеток у представительниц прекрасного пола намного больше, чем у представителей сильного пола. Помимо этого, одной из главных опасностей при коронавирусе является цитокиновый шторм — гипервоспаление в организме.

Женщине природа в этой «четвертинке» дала механизмы подавления воспаления. То есть мы болеем, но чаще болеем легко. Всё это природный механизм, — добавила Малышева, слова которой передаёт РИА Новости.

Тем не менее, она всё равно призывает женщин пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Также родным и близким стоит объяснить необходимость такой процедуры.

Ранее NEWS.ru писал, что за весь коронавирусный год ни одного случая заражения человека COVID-19 от поверхности не было зарегистрировано, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева. Она уверена, что мыть и дезинфицировать любые поверхности бесполезно, потому что «вирус вне человеческого организма нежизнеспособен».