Малышева назвала эффективные лекарства от коронавируса

Лекарства, помогающие при лечении коронавирусной инфекции, назвала врач и телеведущая Елена Малышева. Соответствующую запись она разместила на своей странице в Instagram.

По словам Елены Малышевой, увеличить выживаемость пациентов с COVID-19, подключённых к ИВЛ, способны антикоагулянты. Ещё одним эффективным, по её мнению, препаратом Малышева назвала дексаметазон, который назначают только в больницах. Врач уточнила, что он снижает смертность на 30%.

Также Малышева предложила обратить внимание на так называемые моноклональные антитела — лекарства «Актемра» («Тоцилизумаб») и «Олумиант» («Барицитиниб»), доказавшие свою действенность в борьбе с заболеванием.

Важно понимать, что все эти лекарства есть в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения России, — отметила медик.

Кроме того, Малышева назвала препараты, которые, по её мнению, не помогают в борьбе с коронавирусом. Это такие средства, как «Гидроксихлорохин», «Тамифлю», «Анаферон», «Кагоцел» и все виды антибиотиков.

Ранее главврач медицинского центра, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков назвал обязательные условия для вакцинации школьников и студентов. Прививку следует приурочить к ежегодным медосмотрам, чтобы иметь представление о состоянии здоровья учеников и студентов.