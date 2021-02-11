Малышева назвала болезни, при которых мужчин надо прививать от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d4280738-6c7e-11eb-821d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Достаточно широко известно, что в группе риска из-за коронавируса находятся люди в возрасте, а также те, у кого имеются хронические заболевания. При этом пристальное внимание должны уделить своему здоровью мужчины старше 50 лет, предупредила доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева.

В эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале она перечислила заболевания, при которых представителям сильного пола не следует затягивать с вакцинацией. Причём поспособствовать этому могут члены семьи, дала понять врач.

Если у него ожирение, болезни почек, сердца, лёгких, если он в ремиссии как онкологический больной — взяли за руку и отвели на вакцинацию, — отметила Малышева.

Обращаясь к более ответственным, на её взгляд, в этом отношении женщинам, теледоктор отметила, что это лучшее, что они могут сделать сейчас для своих мужчин.

Ранее, как писал NEWS.ru, Малышева рассказала, что среди людей старше 80 лет, заразившихся коронавирусом, умирает каждый третий пациент.