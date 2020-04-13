Малышева назвала БЦЖ источником иммунитета к коронавирусу

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Коронавирус постоянно меняется, однако появление у него более опасных мутаций невозможно. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины кандидат биологических наук Кирилл Шаршов.

Любой вирус имеет геном. Он изменяется постоянно. Даже без влияния внешних факторов мутации происходят редко, но с постоянной скоростью. Внешние факторы могут повлиять на скорость и характер мутаций, — сказал...