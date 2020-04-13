Малышева назвала БЦЖ источником иммунитета к коронавирусу

Заслуженный врач России Елена Малышева предположила, что вакцина от туберкулёза (БЦЖ) повышает иммунную защиту от COVID-19. По её словам, об этом могут говорить результаты исследования смертности от COVID-19 в странах, где БЦЖ применяется и где нет.
Крупные вспышки инфекции отмечены в США и Италии — странах, которые не проводят вакцинацию БЦЖ,
В Бразилии вакцинация от туберкулёза началась в 1920 году. Все жители Бразилии без исключения, вся группа риска вакцинирована. Смертность от коронавируса в сто раз ниже. Это космос! — объяснила теледоктор.
По её мнению, в России, использующей БЦЖ, по итогам пандемии будет отмечен низкий уровень смертности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус постоянно меняется, однако появление у него более опасных мутаций невозможно. Об этом заявил кандидат биологических наук Кирилл Шаршов. Он пояснил, что высокая летальность является для вируса эволюционным тупиком, именно поэтому его мутации не станут опаснее для человека.
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