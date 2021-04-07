Малышева рассказала, от каких лекарств поправляются

https://static.news.ru/photo/c928f914-97c1-11eb-9a20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые лекарственные препараты могут стать косвенной причиной набора веса. Об этом предупредила доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева.

Сами по себе лекарства, уточнила она, не вызывают ожирения, так как лишние килограммы люди набирают в основном из-за неправильного питания. Тем не менее некоторые снадобья следует принимать с осторожностью, подчеркнула она в эфире передачи «Жить здорово!» на телеканале «Россия 1».

Первая группа препаратов — это стероидные гормоны, которые повышают вес за счёт задержки жидкости. В случае их приёма важно внимательно следить за рационом.

Вторая группа — антидепрессанты, которые влияют на мозг, отнимая у него силы на борьбу с весом. В такой ситуации она рекомендовала соблюдать калорийность, употребляя не более 1,2 тысячи калорий в сутки, а также обязательно сохранять двигательную активность.

Третья группа — инсулин. Малышева пояснила, что люди могут испытывать постоянный голод из-за низкого содержания сахара в крови. Поэтому, по её словам, важно похудеть до того, как человека переведут на инсулин.

Она также посоветовала обсуждать с врачом индивидуальные рекомендации и держать вес в норме.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, каким людям легче всего похудеть.