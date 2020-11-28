Малышева рассказала о новом способе профилактики коронавируса

https://static.news.ru/photo/6f1060d6-327a-11eb-b0d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сосательные таблетки и спреи для горла с содержанием хлорида цетилпиридиния помогут минимизировать риск заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

Если ты берёшь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи, — заявила Малышева в эфире Первого канала.

Эпидемиолог Александр Горелов добавил, что слюнная железа является одним из органов, где вирус может активно размножаться, поэтому перечисленные средства могут «убить» COVID-19 на шесть часов.

Как сообщал NEWS.ru, телеведущая Елена Малышева рассказала о способностях чёрного перца противостоять коронавирусной инфекции. По её словам, перец содержит в своём составе пиперин, который способен блокировать действие частиц COVID-19, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. В частности, пиперин взаимодействует с белком S — «короной» вируса, в результате чего он перестаёт функционировать.

Ранее Елена Малышева также поведала о трёх «суперпродуктах», которые помогают избежать осложнений при заражении коронавирусом. По словам доктора медицинских наук, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, селена и цинка. Среди продуктов, особенно богатых этими микроэлементами, Малышева выделила три.