Малине приписали свойство предотвращать рак

Регулярное употребление в пищу малины снижает риск развития целого ряда опасных болезней и способствует увеличению продолжительности жизни.
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Кроме того, ягода содержит сильные антиоксидантные соединения, которые способны снизить риск развития диабета и онкологических заболеваний. В материале издания упоминается исследование, в рамках которого мышей кормили лиофилизированной (высушенной особым образом) красной малиной. У грызунов в результате снизились уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.
Эксперты советуют употреблять малину в свежем виде или в составе салатов и смузи.
Ранее учёные из Великобритании установили, что диета может быть эффективным вспомогательным средством при лечении злокачественных опухолей, писал NEWS.ru. Исследователи выяснили, что рост раковых клеток поддерживается за счёт присутствующей в организме аминокислоты серина. Это вещество участвует в построении всех белков и в больших количествах содержится в мясе, рыбе и яйцах. Эксперименты на мышах показали, что у грызунов, посаженных на диету с низким содержанием серина, замедлился рост злокачественных образований.