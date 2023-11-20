Магнитные бури в ноябре 2023 года: что сегодня, какая мощность, чего ждать В ноябре на Земле ожидаются еще три сильных магнитных бури

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Сегодня, 20 ноября, на Земле замечена новая магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Как это повлияет на самочувствие людей, когда еще будут геомагнитные возмущения в этом месяце?

Когда в ноябре были магнитные бури

Вечером 5 ноября на Землю обрушились мощные магнитные бури. Причиной возникновения стали вспышки на Солнце, в результате которых там образовался огромный огненный каньон. По словам специалистов, по ширине он больше размеров России. Выброс плазмы был настолько мощным, что северное сияние в ночь с 5 на 6 ноября наблюдали и на юге РФ.

Магнитные бури продолжались до 10 ноября. Утро 7 ноября началось с возмущений геомагнитного поля высокой интенсивности.

8 ноября сила магнитной бури составила четыре балла. 9 ноября была сильная магнитная буря, из-за этого у многих людей немного снизились работоспособность и внимание. Два дня после этого наблюдались слабые возмущения геомагнитного поля, они не достигали мощного уровня магнитной бури.

Мощная магнитная буря, вызванная новой вспышкой на Солнце, также была в ночь на 12 ноября. Она утихла к 15 ноября. В этот же день геомагнитная активность достигла трех баллов с двух до восьми часов утра. В остальное время суток магнитосфера находилась в спокойном состоянии.

18 ноября была двухдневная магнитная буря амплитудой около пяти баллов. К-индекс превысил шесть. Кроме того, впервые за месяц активность геоударов опустилась до минимумов. В воскресенье, 19 ноября, наблюдалась магнитная буря амплитудой в пять баллов. По словам специалистов, усиление магнитного поля было неожиданным и резким.

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Что известно про магнитную бурю 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, на Земле тоже разыгралась новая магнитная буря. Пик геошторма пришелся на период с полуночи и до 03:00 ночи по московскому времени. Сила колебаний в это время была равна четырем баллам, что характерно для слабой магнитной бури.

С 03:00 и до 12:00, а также с 18:00 и до 21:00 по московскому времени сила геоударов будет равна трем баллам. В остальное время суток она снизится до двух баллов.

Когда еще в ноябре ожидаются магнитные бури

Сильная магнитная буря ожидается 22 ноября. Она достигнет уровня G1. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Также может снизиться внимание и появиться сонливость.

На сайте ИКИ РАН сообщается, что с 22 по 26 ноября прогнозируется слабая напряженность магнитного поля. По словам ученых, 22, 24 и 25 ноября ожидаются слабые магнитные возмущения. 23 и 26 ноября они утихнут, однако магнитосфера Земли останется возбужденной и неспокойной.

«Мощность таких бурь оценивается по пятибалльной шкале. Поэтому предстоящая считается самой слабой», — говорится на официальном сайте ИКИ РАН.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Сергей Богачев заявил NEWS.ru, что до конца года возможно неоднократное повторение сильных магнитных бурь уровня G3.

«Активность Солнца растет, снижения не предвидится. Еще два года как минимум бури такого уровня будут регулярно повторяться. Вероятность повторения до Нового года довольно велика», — сказал он.

Для кого опасны магнитные бури

Врач — терапевт-невролог Александр Евдокимов рассказал, что магнитным бурям больше всего подвержены новорожденные и дети дошкольного возраста. Из-за того, что у них незрелые структуры головного мозга, в период природных явлений может сильно меняться их настроение и нарушаться сон. Кроме того, уязвимы люди старше 45 лет.

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«Пожилые люди подвержены магнитным бурям. Это связано с тем, что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения. Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — объяснил он NEWS.ru.

Доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru предупредила, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период магнитных бурь могут произойти перебои в работе сердца.

«Исследования показали, что существует слабая и средняя зависимость от магнитных волн сердечно-сосудистой системы. У таких людей будут включаться всякие аномальные механизмы в организме. У любого человека включается механизм саморегуляции в момент магнитных колебаний. Организм самостоятельно борется с природным явлением», — сообщила врач.

Что врачи советуют делать метеозависимым людям

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, что метеозависимым людям нужно сделать себе щадящий график с достаточным количеством сна, отказаться от занятий, требующих концентрации внимания, или физических нагрузок и убрать из рациона кофе и алкоголь.

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя», — рассказал Тяжельников.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-кардиолог Юрий Конев объяснил, что магнитные бури влияют на многих людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов.

«Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток, создающий магнитное поле. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — прокомментировал он NEWS.ru.

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